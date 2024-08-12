В Минске водитель такси украл у спящего пассажира часы Rolex

Поездка на такси чуть не обошлась иностранцу в 80 тыс. белорусских рублей. К правоохранителям обратилась жительница столицы.

Минчанка сообщила, что кто-то украл часы Rolex у ее мужа-иностранца. По подозрению в хищении сыщики задержали 36-летнего водителя такси. Оперативники установили, что дорогостоящий аксессуар фигурант снял с руки своего клиента, когда тот уснул в такси по дороге из бара домой.