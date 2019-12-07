3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
В Минске возле школ появляются специальные остановки для высадки детей
В Минске возле школ появляются специальные остановки для высадки детей, которых привозят на занятия родители на собственном автомобиле. Первая конструктивно выделенная парковка открылась и в Партизанском районе - напротив гимназии номер 7. Узнать ее можно по специальному информационному знаку. Находиться на стоянках разрешено не более 2 минут - исключительно для высадки и посадки маленьких пассажиров.
ГАИ будет контролировать ситуацию на школьных остановках. Автолюбителей, которые занимают парковочные места на продолжительное время, ждет штраф.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов