В Минске возле школ появляются специальные остановки для высадки детей, которых привозят на занятия родители на собственном автомобиле. Первая конструктивно выделенная парковка открылась и в Партизанском районе - напротив гимназии номер 7. Узнать ее можно по специальному информационному знаку. Находиться на стоянках разрешено не более 2 минут - исключительно для высадки и посадки маленьких пассажиров.

ГАИ будет контролировать ситуацию на школьных остановках. Автолюбителей, которые занимают парковочные места на продолжительное время, ждет штраф.



