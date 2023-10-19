Поездка в минском такси стоимостью 3000 долларов

Поездка по Минску на такси обошлась минчанину в круглую сумму. Как рассказали в милиции, возвращаясь из ночного клуба, мужчина забыл в автомобиле 3000 долларов.

Сыщики установили, что деньги во время уборки салона нашел и похитил 32-летний водитель. Таксист явно знал, кому принадлежат наличные, так как пассажир во время поездки неоднократно демонстрировал ему валюту.