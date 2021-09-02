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В Минске задержали 17-летнюю ученицу одного из колледжей за распространение наркотиков

Хотела подзаработать летом, но путь выбрала криминальный. В Минске задержали 17-летнюю ученицу одного из колледжей. При себе у девочки нашли 20 свертков с более чем 60 граммами параметилэфедрона. Как оказалось, она работала курьером в интернет-магазине. Взяли юную закладчицу с поличным сотрудники наркоконтроля во время очередной вылазки. Как рассказала сама задержанная, поработать на маркет ей предложили в июне в социальной сети.

Нужно было прятать на территории Минска закладки с мефедроном - особо опасным психоактивным веществом. Девушка согласилась и раз в неделю забирала так называемые мастер-клады (большие расфасованные партии наркотика). Потом она раскладывала свертки в тайниках по всему городу.
Константин Блажей, заместитель начальника криминальной милиции Фрунзенского РУВД Минска

И как показывает практика, далеко не редкие случаи, когда детей вовлекают в наркобизнес. Только вот никому еще не удавалось закончить такую работу без последствий. Чтобы очередной раз напомнить подросткам об угрозе наркотиков, сотрудники милиции посетили колледж, где учится задержанная, и провели беседу. Но самое большое впечатление на ребят произвели кадры задержания их сверстницы и фото свертков, которые девочка собиралась разложить по тайникам.

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