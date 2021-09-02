В Минске задержали 17-летнюю ученицу одного из колледжей за распространение наркотиков

Хотела подзаработать летом, но путь выбрала криминальный. В Минске задержали 17-летнюю ученицу одного из колледжей. При себе у девочки нашли 20 свертков с более чем 60 граммами параметилэфедрона. Как оказалось, она работала курьером в интернет-магазине. Взяли юную закладчицу с поличным сотрудники наркоконтроля во время очередной вылазки. Как рассказала сама задержанная, поработать на маркет ей предложили в июне в социальной сети.