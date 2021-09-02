3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
В Минске задержали 17-летнюю ученицу одного из колледжей за распространение наркотиков
Хотела подзаработать летом, но путь выбрала криминальный. В Минске задержали 17-летнюю ученицу одного из колледжей. При себе у девочки нашли 20 свертков с более чем 60 граммами параметилэфедрона. Как оказалось, она работала курьером в интернет-магазине. Взяли юную закладчицу с поличным сотрудники наркоконтроля во время очередной вылазки. Как рассказала сама задержанная, поработать на маркет ей предложили в июне в социальной сети.
Нужно было прятать на территории Минска закладки с мефедроном - особо опасным психоактивным веществом. Девушка согласилась и раз в неделю забирала так называемые мастер-клады (большие расфасованные партии наркотика). Потом она раскладывала свертки в тайниках по всему городу.
И как показывает практика, далеко не редкие случаи, когда детей вовлекают в наркобизнес. Только вот никому еще не удавалось закончить такую работу без последствий. Чтобы очередной раз напомнить подросткам об угрозе наркотиков, сотрудники милиции посетили колледж, где учится задержанная, и провели беседу. Но самое большое впечатление на ребят произвели кадры задержания их сверстницы и фото свертков, которые девочка собиралась разложить по тайникам.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
О нейтрализации новых угроз с минимальным риском для жизни - в проекте "Диспозиция"
Зарплату более 2,5 тыс. белорусских рублей получает каждый четвертый работник в стране - Белстат
Адреналин и упорство! Как чемпионат по колке дров среди журналистов стал прекрасным тимбилдингом
"Чтобы замуж не выходили абы за кого!" Президент показал тактику колки дров
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов