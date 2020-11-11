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В Минске задержали 24-летнего парня, который снял 7 камер видеонаблюдения
Снял камеры, чтоб никто не идентифицировал. В Минске правоохранители задержали 24-летнего парня, который в одном из дворов столицы снял 7 камер видеонаблюдения. По данным оперативников, в тот день молодой человек был пьян, возвращался домой. На улице Горецкого в одном из дворов он увидел систему наблюдения. Решил забрать. Но тут же вспомнил про конспирацию. Сходил домой, надел маску и вернулся.
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