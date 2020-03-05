Захотел подзаработать на хайпе. В Минске задержали 26-летнего жителя столицы, который спекулировал на перепродажах медицинских масок. Вышли на незадачливого предпринимателя сотрудники БЭП. Известно, что подозреваемый покупал маски в России и через социальные сети по цене в несколько раз дороже продавал в Беларуси. У него изяъли почти 13 тысяч защитных средств на общую сумму около 11 тысяч белорусских рублей. Известно, что ранее минчанин к административной и уголовной ответственности не привлекался. Сейчас в отношении него составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность.