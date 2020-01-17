В Минске задержали 27-летнего мужчину по подозрению в крупной краже строительного инструмента

Изучал распорядок дня объекта и воспользовался возможностью. В Минске задержали 27-летнего мужчину по подозрению в крупной краже. Речь идет о строительном инструменте на сумму 4 с половиной тысячи рублей. По информации милиции, минчанин готовился к преступлению. Ночью проник на закрытый объект, сняв двери с петель. Загрузив электрогенератор и бензорез в похищенную строительную тачку, парень отвез все в заброшенное здание неподалеку. На следующее утро он попросил отца перевезти похищенное.