Дождался пока возле кассы никого не будет и похитил деньги. В Минске задержали иностранца по подозрению в хищении. В милицию обратился директор одного из столичных ресторанов. На видео с камер наблюдения попал посетитель, который воспользовался отсутствием работника, подошел к кассе и забрал деньги. Сумма ущерба составила больше 2 тысяч рублей. В скором времени подозреваемого задержали. Им оказался 32-летний уроженец Грузии. Материалы проверки направлены СК для дачи правовой оценки.



