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В Минске задержали мужчину с 50 миллиграммами Альфа-ПВП
Приставал к прохожим, чем и вызвал вопросы. В столице во время патрулирования города правоохранители решили проверить документы у мужчины, который вел себя странно. В милиции предполагают, что пешеход был под действием наркотиков. Кстати, паспорта у него с собой не оказалось, а во время личного обыска у мужчины нашли 50 миллиграммов Альфа-ПВП. Его личность установили - это 27-летний минчанин, за плечами которого ряд судимостей за грабежи и незаконный оборот наркотиков.
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