В Минске задержан 30-летний мужчина, которого подозревают в серии краж

По информации МВД, 30-летний мужчина проникал в нежилые дома и похищал строительный электроинструмент. Все случаи как под копирку: коттеджи не были оборудованы сигнализацией, и в них велся ремонт. Злоумышленник проникал через окна, отжимая стеклопакеты. Добыча жулика превысила 5000 рублей. Сейчас известно о шести эпизодах, но оперативники не исключают, что их может быть и больше.