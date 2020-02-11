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В Минске задержан 30-летний мужчина, которого подозревают в серии краж

По информации МВД, 30-летний мужчина проникал в нежилые дома и похищал строительный электроинструмент. Все случаи как под копирку: коттеджи не были оборудованы сигнализацией, и в них велся ремонт. Злоумышленник проникал через окна, отжимая стеклопакеты. Добыча жулика превысила 5000 рублей. Сейчас известно о шести эпизодах, но оперативники не исключают, что их может быть и больше.

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