Электроника, одежда и белье… Выбор самого ходового товара очевиден, однако повод сомнительный. В Минске задержан гражданин России, которого подозревают в серии краж из торговых центров. Общая сумма похищенного - свыше трех с половиной тысяч рублей. О преступлении в милицию сообщил работник магазина техники. Он увидел, как мужчина выносит товары из торгового зала, уже потом стало ясно, что они стоимостью порядка двух тысяч рублей. Сотрудник пытался задержать злоумышленника, но безуспешно. А вот сам предполагаемый гастролер свои подвиги оправдал высоким ценником на товары, хотя изначально он приехал в Минск на предновогодний шопинг.