Коварный план реализовать не удалось – в Минске задержаны автомахинаторы, которые угнали авто, чтобы разобрать и продать на запчасти. С поличным задержаны 18-летний студент и его 17-летний товарищ - в этот момент они в гараже и разбирали чужую машину. При виде сотрудников милиции молодые люди стали придумывать различные версии, но после все же признались в совершенном преступлении. Со слов задержанных, они ночью увидели автомобиль, припаркованный на улице Гурского, подобрали ключи к нему и уехали в один из гаражных кооператоров столицы. Известно, что молодые люди успели продать аккумулятор, а также планировали реализовать комплект колес, двигатель и аудиосистему. В итоге машина в технически неисправном состоянии возвращена владельцу. Сумма ущерба устанавливается. Тем временем у правоохранителей имеются все основания полагать, что молодые люди могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории столицы.



