Хотели денег, а заработали уголовное дело. В Минске задержаны двое закладчиков наркотиков. По оперативной информации, напарники работали на интернет-маркет по продаже дурманов на протяжении трех месяцев. Как сообщили в милиции, подозреваемые приобретали крупные партии отравы, а уже дома фасовали на дозы для будущих потребителей.



