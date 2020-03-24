Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

В Минске задержаны двое закладчиков наркотиков

Хотели денег, а заработали уголовное дело. В Минске задержаны двое закладчиков наркотиков. По оперативной информации, напарники работали на интернет-маркет по продаже дурманов на протяжении трех месяцев. Как сообщили в милиции, подозреваемые приобретали крупные партии отравы, а уже дома фасовали на дозы для будущих потребителей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все