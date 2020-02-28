Страна узнала своих героев. В Минске задержаны хулиганы, которые повредили лифт, автомобиль и банкомат. Выйти на след предполагаемых вандалов оперативникам труда не составило. Видео своих геройств ребята сами же выложили в интернет. Как выяснилось, в пьяном виде 18-летний минчанин и его 19-летний товарищ крушили все вокруг забавы ради. Что ж теперь подозреваемым будет не до веселья. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".