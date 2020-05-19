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В Молодечно на пожаре спасена женщина
Видео работы спасателей в Молодечно, где на пожаре спасена женщина. На линию 101 поступило сообщение, что горит хозпостройка на улице Замковой. Когда пожарные расчеты были на месте, строение уже полыхало. До приезда МЧС сосед вынес женщину на свежий воздух. Медик отвезли пострадавшую в больницу. Кто она, не сообщается, а как сказано на портале 112, в дом женщина попала самовольно, причина неизвестна, как и то, из-за чего начался пожар.
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