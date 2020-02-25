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В Новополоцке на незаконном обороте наркотиков попались два водителя такси
Подозреваемых оперативники взяли в подъезде одного из домов по ул. Еронько. На месте задержания, сообщает МВД, было обнаружено и изъято без малого 2 грамма Альфа-PVP - экспертиза уже дала свое заключение. В отношении обоих мужчин следователями возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют канал поставки наркотика в нашу страну.
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