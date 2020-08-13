В столице оперативники не допустили разбойного нападения на благотворительную организацию

По подозрению в приготовлении налета задержан 49-летний минчанин. Его взяли после встречи с потенциальным исполнителем.Объектом набега должно было стать немецкое благотворительное учреждение, которое оказывает помощь инвалидам. Преступные планы у мужчины появились еще в марте. Он изготовил макет взрывного устройства, кстати, модель обнаружили в квартире. Известно, что в предполагаемый день ограбления в офисе организации хранилось, без малого, 6 тысяч евро. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Как сообщает МВД, фигурант ранее входил в состав организованной преступной группы и неоднократно судим, в том числе за разбой и подделку водительского удостоверения.



