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В столице ученик колледжа забирал выручку и товар из магазинов и кафе
Около десятка преступлений за месяц - и все это на счету 15-летнего подростка, отмечают в милиции. В столице ученик колледжа забирал выручку и товар из магазинов и кафе. По информации правоохранителей, привлекал к своему занятию юноша 14-летнего друга и 18-летнюю знакомую. В конце января парни пробрались в один из ресторанов, заведение было закрыто. Однако это не стало преградой. Старший товарищ знал, где может быть спрятан ключ. Подростки нашли его и без труда попали в помещение. Добычей стала сумма в 500 рублей. Далее был павильон на рынке, и там удалось найти 70 рублей. Выручку потратили на развлечения и алкоголь. Еще через несколько дней фигуранты вскрыли три магазина, из одного вынесли товар на сумму порядка 900 рублей. Оперативники вышли на жуликов, а товар нашли у одного из парней. Уже во время следствия подростки разбили стекло в автомобиле. После этого старший фигурант хотел бежать - и вновь нужны деньги. Забрал у матери 800 рублей и отправился в Гомель. Но оказался в поле зрения милиции. Как итог - было решено отправить 15-летнего парня в так называемую закрытую школу. В ту же ночь тинейджер вместе с подругой обчистили две торговые точки. Сумма их дохода - 600 рублей. Сейчас молодой человек в ИВС. В отношении всех троих фигурантов возбудили уголовные дела.
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