В столице задержали минчанина, который на угнанном автомобиле повредил 12 припаркованных машин

ЧП случилось две недели назад на улице Лынькова, но установить личность водителя удалось лишь сейчас. По данным правоохранителей 19-летний парень, возвращаясь пьяным домой, увидел «Ивеко» и решил покататься. Автомобиль был открыт, а ключ зажигания лежал на водительском сиденье. Во время поездки по дворам молодой человек повредил по меньшей мере дюжину авто, а затем скрылся с места происшествия. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи подсчитывают ущерб и дают правовую оценку действиям задержанного.