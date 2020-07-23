В столице задержаны подозреваемые в краже зонтиков

Напарникам удалось вынести из магазина 10 изделий. Их действия попали в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как товарищи взяли со стеллажа товар и положили в рюкзак. Сообщается, что 30-летние минчане уже привлекались к уголовной ответственности.



