Вечерняя авария в столице. Обошлось без пострадавших

Авария произошла накануне на пересечении улиц Скрипникова и Вышелевского. По информации ГАИ, водитель BMW поворачивал налево, но не уступил дорогу встречному Lexus, который тоже проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. Предварительно, травм участники столкновения не получили, 9-летний пассажир BMW также не пострадал. Ребенка перевозили в детском кресле, он был пристегнут.