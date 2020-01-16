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Вечерняя авария в столице. Обошлось без пострадавших

Авария произошла накануне на пересечении улиц Скрипникова и Вышелевского. По информации ГАИ, водитель BMW поворачивал налево, но не уступил дорогу встречному Lexus, который тоже проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора. Предварительно, травм участники столкновения не получили, 9-летний пассажир BMW также не пострадал. Ребенка перевозили в детском кресле, он был пристегнут.

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