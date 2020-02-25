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Видео погони на скорости 229 километров в час показала столичная ГАИ
Это был БМВ, а его водитель мчался, игнорируя требования остановиться. И, как сообщает дорожная милиция, машина найдена, впрочем, как и установлен гонщик. Подробности не уточняются, но как нам удалось узнать, погоня была в пределах города, а водитель скрылся на юго-западе столицы. Известно, что автомобиль и его владельца чуть позже нашли инспекторы Партизанской ГАИ. И вот что интересно, ранее 31-летний мужчина уже попадал в поле зрения ГАИ. За рулем уже Dodge он убегал от преследования, но безуспешно. Причина поступка вполне понятна: молодой человек находился под действием наркотиков. Это и подтвердила экспертиза. По совокупности дел наказанием для гонщика может стать штраф (а это 2 700 рублей) и лишение прав на 5 лет.
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