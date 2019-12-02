Внимание! Пропал человек!

Родные, волонтеры и милиция уже месяц ищут Василия Калюшика. Пожилой мужчина пропал 3 ноября. Он был в гостях у родственников по улице Казинца в Минске. В 14 часов ушел, якобы планировал зайти в гости к некоему товарищу. И с тех пор на связь так и не вышел. Известно, что мобильного телефона у пенсионера не было, документов тоже. Ранее он уходил, но всегда возвращался через день-два. Возможно, кто-то из телезрителей узнает человека на фото, номера телефонов на экране: 7733, /33/ 6666 856, /33/ 6666 033 либо 102.