Покупатель не стал рисковать и сообщил о подозрительном продавце в милицию. Разобрались в ситуации сыщики Фрунзенского РУВД Минска. Оказывается, что велосипед накануне был украден из подъезда многоквартирного дома. Транспорт стоимостью около 300 рублей не был пристегнут. Ради денег на спиртное его похитил и продал 62-летний минчанин.