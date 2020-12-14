За совращение малолетней племянницы задержан минчанин

На 55-летнего фигуранта вышли правоохранители. Как выяснилось, к племяннице он заходил в гости и на протяжении года совершал с ней действия сексуального характера - сообщают в милиции. Весь процесс злоумышленник снимал на мобильный телефон. Родители девочки о происходящем не догадывались, внимания ребенку особо не уделяли. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетнего.