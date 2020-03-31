По горячим следам задержана женщина, похитившая кошелек с тремя с половиной тысячами долларов, сообщает столичная милиция. Несколькими днями ранее в Советское РУВД Минска обратился мужчина и рассказал, что кто-то прихватил его кошелек с деньгами, который он забыл в одном из кафе города. Личность этого человека удалось быстро установить. 35-летняя жительница столицы, уборщица в кафетерии. Это заведение в день пропажи и посещал потерпевший. Оказалось, что портмоне с крупной суммой наличности подозреваемая забрала, когда посетитель уже закрыл дверь кафе. Припрятав кошелек, женщина быстро вышла, пересчитала и не поверила своему счастью…