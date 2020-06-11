Завершено расследование убийства минчанки, чьи останки в начале года были найдены в реке Свислочь

Oб этом сегодня сообщил глава Следственного комитета Иван Носкевич. Страшную находку 2 января обнаружили сотрудники коммунальной службы в Старостинском сквере недалеко от гостиницы "Беларусь" в центре Минска. Спортивная сумка находилась на дне реки, именно в ней были найдены отрубленные руки. Также ведомство сегодня обнародовало видео проверки показаний на месте преступления.



Владимир Королев продолжит тему.Это кадры оперативной съемки в квартире погибшей минчанки на улице Романовская Слобода. Именно здесь и случилось убийство. Согласно материалам дела, преступление произошло 28 декабря прошлого года. Незадолго до смерти подозреваемый изнасиловал и надругался над своей знакомой, после чего хладнокровно задушил. Это подтверждается рядом судебно-медицинских экспертиз. Оба до этого выпивали.



Чтобы скрыть убийство, мужчина расчленил труп в ванной, конечности упаковал в черно-красную спортивную сумку, которую выбросил в реку. 2 января сотрудники коммунальной службы обнаружили страшную находку в центре города. А спустя несколько дней после этого в милицию обратился брат погибшей, заявив, что его сестра не выходит на связь. По месту жительства пропавшей милиция и обнаружила труп 37-летней минчанки с множественными повреждениями.



Вышли на мужчину после обыска в квартире погибшей. Там обнаружили продукты питания и спиртное, на упаковке которых содержалась информация о магазине. По версии следствия незадолго до трагедии потерпевшая в компании мужчины заходила в магазин. Это и подтвердили камеры наблюдения. По этим данным задержать злоумышленника не составило особого труда.



Следователи утверждают, что во время допросов мужчина неоднократно менял показания, не отрицая факт убийства, но при этом пытался избежать ответственности за изнасилование и надругательства над жертвой. Однако исследования биоматериалов, заключение генетической экспертизы, результаты судмедэкспертизы все расставили по местам. Всего было проведено свыше 30 исследований.



Подозреваемому предъявлено обвинение в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, а также убийстве. О самом подозреваемом известно немного - иностранец, на 11 лет младше своей жертвы. Фигурант временно проживал с погибшей. Сейчас мужчина находится под стражей. Материалы уголовного дела переданы прокурору для направления в суд.



