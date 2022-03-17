Женщина просидела запертой в чужой квартире трое суток

Необычная история случилась в одной из минских пятиэтажек на улице Райниса. Ночью в милицию позвонила женщина и сообщила, что находится в апартаментах своих приятелей и выбраться из жилища самостоятельно не может. Несколько дней назад она приехала в гости к подруге и ее сожителю, в какой-то момент прилегла отдохнуть, а когда открыла глаза - в квартире никого уже не было. На протяжении двух дней минчанка пыталась дозвониться до хозяев жилища, но безрезультатно. В отчаянии она решила обратиться за помощью к правоохранителям.



Попасть в закрытую квартиру на третьем этаже прибывшие патрульные самостоятельно не могли и потому вызвали спасателей. С помощью лестницы оказавшейся в ловушке женщине помогли выбраться на улицу. Позже она признается: не исключено, что проведенное в четырех стенах время поможет ей легко распрощаться с дурной привычкой - за трое суток она ни разу не закурила.

