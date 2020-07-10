Житель Минска подозревается в хищении 17 ноутбуков и 25 зарядных устройств к ним

Накануне в милицию обратился специалист одной из мастерских по ремонту компьютерной техники, заявив, что фирму обокрали. Правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался 45-летний мужчина, который за 2 недели до кражи посещал мастерскую по ремонту. Каким именно образом произошла кража – милиция не уточняет.