Минская область лидирует по намолоту кукурузы на зерно

Смелые решения и аграрные успехи. Ставка Минской области на озимые культуры принесла в 2026 году сельхозпредприятиям региона весомый намолот, а увеличение кукурузных площадей - к рекордному сбору зерна - ценного ингредиента в рационе животных. Столичный регион лидирует в стране по намолоту кукурузы на зерно и по темпам уборки: вдвое выше прошлогоднего. Уже собрано более 100 тыс. тонн! И это только начало. Запас янтарного урожая - стратегический для животноводства, как и кукурузный силос - основа кормовой базы на зиму.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Миноблисполкома:

"Перед нами стоит задача заготовить также кукурузное зерно в объеме не менее полумиллиона тонн. Практически 100 тыс. тонн мы уже сегодня намолотили. Ежедневно темпы наращиваем. Прежде всего задействовали наши плющилки, которые позволяют нам ее переработать, все сушильные комплексы, которые есть. Ежедневно руководители со своими специалистами, агрономами и заместителями мониторят поля. В кратчайшие сроки справимся".

Наиболее активно кукурузная жатва идет в южных районах области. Собирать урожай помогает спецтехника. План уборки золотого зерна на этот агросезон в центральном регионе - более 0,5 млн тонн.