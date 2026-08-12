Минская область приближается к намолоту в 2 млн т нового урожая

Минская область ускоряет темпы жатвы и уверенно приближается к стратегическому объему в 2 млн т нового урожая. Вместе с опытными механизаторами и водителями трудится новое поколение аграриев.

В Минской области насчитывается 29 молодежных экипажей. В сельхозпредприятии "Крутогорье-Петковичи" Дзержинского района команда молодых продолжает семейные династии. В частности, у одного из степных кораблей самый надежный экипаж с мужской решительностью и женским вниманием к деталям. Евгений Халимончик отвечает за курс, динамику и уборку хлеба, Любовь Невмержицкая стала душой тандема - бережет технический уют комбайна и следит за минимизацией потерь.

"Появляется сплоченность на этапе ремонта комбайна. Ежедневная помощь друг другу. Снимается нагрузка с комбайнера. Внимание за потерями, за наполненностью бункера - все это ложится на плечи помощника", - поделился механизатор "Крутогорье-Петковичи" Евгений Халимончик.

Юрий Климаш, директор ОАО "Крутогорье-Петковичи":

"В хозяйстве работает 18 зерноуборочных комбайнов. Мы полностью завершили уборку озимого рапса, озимого ячменя. Сейчас приступили к уборке пшеницы, ярового ячменя. Все работы ведутся в комплексе. Параллельно продолжаем заготовку кормов".

В Минской области четыре района-лидера. Несвижский, Слуцкий, Копыльский и Минский намолотили по 100 тыс. т нового урожая.