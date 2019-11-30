Белорусский лен и таджикский хлопок - как символы дружбы. На этой неделе Минская область и Согдийская область Таджикистана стали ближе. И вот что нового в торгово-экономических отношениях: уже реализуется совместный проект - это строительство молокозавода.Таджики заинтересованы в нашей технике, а также картофеле. В свою очередь легкой промышленности Беларуси нужен хлопок, а фармацевтам - лекарственные травы, которыми богаты азиаты.



РассказываетАлексей Кондратенко. Триста солнечных дней в году, величественные вершины и чистая, как кристалл, вода. Более 90 % территории Таджикистана - это горы. Климат - горячий. И даже в таких условиях в стране развивается сельское хозяйство. Только в одной Согдийской области нынешний урожай фруктов - один миллион тонн.Есть необходимость улучшить и производство картофеля. За советом и семенами второго хлеба, которое адаптировано к жаркому климату, гости из Таджикистана приехали к белорусским ученым. У наших ученых уже есть опыт работы в средней Азии.



Еще одна сфера интересов - выращивание и переработка хлопка. "Белое золото" - богатство среднеазиатского региона. Только в Согдийской области в этом году получили 130 тысяч тонн хлопкового волокна. Однако для производства одежды только его одного не достаточно.



В Таджикистане развито швейное производство. В основном сырье - местный хлопок. Но есть и интерес к тканям, которые изготавливают в Беларуси.На столичном "Камволе" таджики изучили опыт организации производства текстильной продукции из овечьей шерсти, а также возможность ее экспорта в свой регион. Совместные проекты обсуждали и в Минском облисполкоме. Сферы взаимных интересов - молочная продукция: совместный белорусско-таджикский проект уже реализуется. А также фармацевтика. Визит белорусов в эту страну совпадет с Наврузом - восточным Новым годом.



