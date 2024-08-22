Решается ли проблема пустующих домов в Беларуси

Наверняка каждый хотя бы раз задумывался о том, что хорошо бы иметь свой домик в деревне. Многие люди все-таки делают шаг навстречу своим желаниям, покупая жилье на селе и тем самым давая ему вторую жизнь.

Однако не редки случаи, когда строения остаются без присмотра и пустуют годами. Тогда забота о позабытых и позаброшенных домах ложится на плечи государства.

Для председателя Людвиновского сельисполкома Вилейского района Натальи Шевелевой работа с пустующим жильем уж сильно откликается в сердце. Говорит, что больно видеть, как дома, где выросло не одно поколение, остаются без присмотра и зарастают бурьяном. У каждого из них своя история, поэтому сносить жилье решают лишь в исключительных случаях, когда здание в аварийном состоянии и восстанавливать уже нечего, да и дорого. За этой работой, конечно, стоят расходы. Под крылом этого сельисполкома находится 35 деревень. Снос одного ветхого строения обходится около 3-4 тыс. белорусских рублей.

Потенциальный покупатель квадратных метров о продаже может узнать из объявления, размещенного на сайте райисполкома или в местной газете.

По одной улице в деревне Жары есть строение, в которое уже вдохнули жизнь новые хозяева.





Ранее это было выморочное наследство. Минчанина к нам переселили, а он злоупотреблял спиртными напитками. В итоге умер. Никого из наследников не нашли - ни детей, ни бывшей жены. Немного дальше есть тоже дом на высоком месте, красивый. А его тоже практически нельзя было сфотографировать - весь заросший стоял. Наталья Шевелева

Нынешние владельцы - дачники. Семья из Молодечно потрудилась на славу и быстро реанимировала и сам дом, и территорию. Такому порядку в своей деревне рады и местные жители, а соседи делятся планами хозяев о будущей глобальной стройке.