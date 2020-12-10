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Минская область сегодня присоединилась к масштабному благотворительному марафону

Время новогодних чудес, внимания и неожиданных подарков. Минская область сегодня присоединилась к масштабному благотворительному марафону. По традиции в декабре во время акции "Наши дети" воспитанники детских домов, интернатов, приемных семей получают подарки, а самое главное - внимание взрослых людей. Так, новогодний праздник устроили в Боровлянской средней школе №2. Среди приглашенных гостей - дети из Минского района, в том числе - нынешние победители первого этапа областного конкурса "Ученик года Минской области 2020".

Один из подарков - спектакль "Все может быть". Маленькие артисты из школьной театральной студии "Парадокс" - частые участники и победители международных детских фестивалей и конкурсов "Арт планета" и "Рампа".

После театрализованного представления для участников сегодняшнего праздника - новогодняя программа и сладкие подарки от Деда Мороза и Снегурочки.

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