Могилев, Гродно, Витебск, Гомель: как областные центры Беларуси отметят День Независимости

День Независимости - праздник, объединяющий белорусов. В Могилеве по традиции самый масштабный митинг соберет представителей общественности, трудовых коллективов, ветеранов и молодежь на Буйничском поле.

Театрализованный митинг будет посвящен главному празднику страны и 85-й годовщине героической обороны областного центра. Цветы от благодарных потомков лягут к каплице мемориала, будет объявлена минута молчания, прозвучат залпы в честь тех, кто отдал свои жизни ради мирного будущего.

Светлана Сташевская, председатель Могилевского городского Совета депутатов:

"Мы гордимся, что в Беларуси сохранены все добрые традиции прошлого, рождены и поддерживаются новые, создаются бренды, развиваются предприятия, а дети растут под мирным небом. От всей души поздравляю всех с Днем Независимости".

Светлана Сташевская

Новая локация в программе праздника - Музей Славы Могилевщины. Его уникальные экспозиции помогут узнать о героическом прошлом и трудовом настоящем жителей региона. Здесь же пройдут кинопоказы фильмов о Великой Отечественной войне.

"В городе во всех микрорайонах пройдут развлекательные программы. В Комсомольском сквере развернется работа ремесленников с выставкой-продажей. Также пройдет праздник вкуса. С 12:00 на площади Единства начнется развлекательная программа", - рассказала о плане мероприятий начальник управления культуры Могилевского горисполкома Ольга Волохова.

Кстати, вечерний праздничный концерт, посвященный Дню Независимости Беларуси, в этот раз пройдет на площадке Музея Славы Могилевщины.

Гродно

В Гродно в праздничной программе заявлено торжественное возложение цветов к Братской могиле советских воинов и партизан, шествие поколений и парад автоплатформ, а еще торговля, арт-площадки, приуроченные к Году белорусской женщины.

Витебск

По-праздничному атмосферно и многолюдно 3 Июля будет на площади Победы в Витебске. Жители областного центра возложат цветы к Вечному огню мемориального комплекса в честь советских воинов, партизан и подпольщиков. Память защитников почтут минутой молчания.

В течение дня в городе на Западной Двине будут работать интерактивные площадки, аттракционы, выставки под открытым небом. Создавать настроение будут творческие коллективы. Горожане находятся в предвкушении ярких, торжественных и душевных моментов праздника.

Гомель

В Гомеле торжества стартуют с народного шествия. Представители трудовых коллективов, ветераны колонной пройдут к Братской могиле советских воинов и подпольщиков, чтобы почтить память героев. А тех, кто пишет современную историю региона, будут чествовать во время вручения областной премии "Человек года".

До позднего вечера Гомель вместе со всей страной будет ждать кульминации праздника - белорусы вместе споют государственный гимн, а после небо в разных уголках страны раскрасит праздничный салют.