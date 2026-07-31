Молодого водителя-тысячника Юрия Сымановича чествовали в ПК имени Кремко

Молодого водителя-тысячника чествовали в производственном кооперативе имени Виталия Кремко. Первым в хозяйстве символический рубеж преодолел Юрий Сыманович. За рулем грузового автомобиля МАЗ он перевез более 1 тыс. т нового урожая рапса и зерновых культур.

Поздравили передовика руководство предприятия, представители областной организации БРСМ и молодежный актив.

"Это первая моя уборочная в принципе. Водителем я работаю не так давно - только третий год. На данный момент мы убираем самые дальние участки, за день могу наездить 300 км", - поделился водитель ПК имени В. И. Кремко Юрий Сыманович.

Петр Косицкий, первый секретарь Гродненского областного комитета ОО "БРСМ":

"Мы активно поддерживаем хлеборобов, которые сейчас находятся в полях. Это комбайнеры, водители. Пока чествуем тысячников, но надеемся, что погода не подведет, и мы уже будем чествовать молодежные экипажи с рекордами и личными достижениями. Молодежь не остается в стороне, сейчас сформировано порядка 110 отрядов сельхозпрофиля, где трудоустроены более 2 тыс. ребят".

В хозяйстве уже убрано 63 % площадей, намолочено более 15,6 тыс. т зерна. Сейчас аграрии ведут обмолот озимой пшеницы и тритикале. Параллельно продолжается работа зерносушильного комплекса, где вместе со специалистами хозяйства трудятся бойцы студенческого отряда, помогая оперативно принять и подготовить новый урожай к хранению.