Молодые аграрии Беларуси: почему выпускники все чаще остаются на селе

Молодежь на селе: новый тренд или закономерность? Этим вопросом задалась съемочная группа "Первого информационного" и отправилась изучать размеренную жизнь за пределами большого города.

Собственный агробизнес, грамотно продуманные перспективы, свой дом, техника и достойный заработок - то, чего хотят многие.

Жатва для каждого агрария - это экзамен. Здесь нельзя ошибиться, решают все скорость и технологии. Белорусское поле сегодня дает хорошие урожаи не только благодаря ветеранам труда. На смену приходит новое поколение, для которого работа на земле - стартовый капитал для карьеры, а еще стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

Ежегодно тысячи выпускников аграрных вузов и колледжей разъезжаются по хозяйствам страны. И если раньше главным вопросом было "как уехать сразу после отработки?", то сегодня все чаще молодые люди остаются в продовольственной сфере Беларуси. И история Евгения Яскевича - лишь один из многих ярких примеров.

Первая перевезенная тысяча тонн зерна в районе: 29-летний Евгений работает водителем в "Озерицком-Агро" вот уже четыре года. Остался после отработки. Тяга к технике и земле у парня от родителей, они и сами - труженики села.

"В детстве любил смотреть, как на поле по соседству с домом работали комбайны. Мне всегда нравились комбайны, уборочная, весь процесс, поэтому и хочется работать, помогать убирать. Надо поддерживать хозяйство и страну", - поделился водитель передового сельскохозяйственного предприятия ОАО "Озерицкий-Агро" Евгений Яскевич.

Евгений окончил Смолевичский аграрно-технический лицей, а практику проходил в хозяйстве агрогородка Слобода. Профессию выбрал осознанно, а цель - быть первым в районе - поставил себе с самого первого рейса.

"Зарплата достойная даже по области, по району. И коллектив хороший, и руководство хорошее: поддерживают, объясняют, помогают. Не верилось поначалу, что набрал 1 тыс. т самым первым, тем более в районе, не только в нашем хозяйстве", - признался Евгений.

Супруга Виктория работает здесь же животноводом. Любовью к сельскому хозяйству, а точнее к буренкам, напиталась буквально с молоком матери. Изначально молодые люди трудились в разных хозяйствах, но после свадьбы решили и на работе быть рядом.

"У нас сельское хозяйство в стране довольно-таки развито, перспектив хватает, то есть ты можешь повыше идти постоянно", - отметила ветеринарный фельдшер передового сельскохозяйственного предприятия ОАО "Озерицкий-Агро" Виктория Криштопович.

Сейчас семья живет в арендном доме недалеко от работы, в деревне Прилепы. В планах - выкупить жилье и стать родителями. В доме проживает и четвероногий друг по кличке Чапи.

"Все удобно. Если своего транспорта нет, ходят маршрутки. Рядышком хорошее озеро, есть пляж", - отметила Виктория Криштопович.

Евгений Яскевич рассказал, что на участке уже провели благоустройство, посадили траву и выровняли территорию под газон. В его планах - сооружение беседки и обязательное строительство бани. Также Евгений хочет обустроить хорошую мангальную зону, так как к ним часто приходят друзья и соседи. А супруга, в свою очередь, планирует установить парник и сделать несколько грядок, чтобы у нее был свой уголок для огорода.

И все же, что держит молодых специалистов на местах? Секрета нет: рациональный подход хозяйств - поощрение за успехи, служебное жилье с правом выкупа и любовь к тому, чем занимаешься.

Анжелика Гущеня, директор передового сельскохозяйственного предприятия ОАО "Озерицкий-Агро":

"В нашем предприятии работают 64 молодых специалиста, что составляет 12 % от общей численности трудового коллектива. Конечно, мы хотим, чтобы этот процент был больше. На молодежь мы делаем ставки, и молодежь оправдывает это. И результаты показывает сразу же, с первых дней уборки".

Большой белорусский каравай складывается именно из таких личных достижений. Жатва набирает темп. Аграрии приближаются к новому рубежу - в стране намолочено почти 3 млн т зерна с учетом рапса, и это золото полей везут в том числе и молодые кадры.