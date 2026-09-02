Мореный дуб на дне реки: как белорусы сохраняют то, что природа создавала тысячелетиями

На Гомельщине в реке Сож водолазы обнаружили реликтовый дубовый лес. Возраст отдельных стволов достигает 6 тыс. лет. Это мореный дуб - древесина, которая провела под водой тысячи лет. Ресурс, которого практически не осталось в Европе, называют черным золотом.

Из реки Сож водолазы подняли десятки стволов реликтового мореного дуба. Их возраст, по предварительным оценкам, достигает 6 тыс. лет. Вес некоторых гигантов впечатляет - до 15 т. Специалисты работали на глубине от 2 до 10 м на участке протяженностью около 30 км.

Водолазы достают мореные дубы в темноте среди ила и песка, освобождают стволы от грунта, закрепляют тросы. Дальше - дело рук техники.

Сергей Дупанов, научный сотрудник Института леса НАН Беларуси:

"Каждый флажок указывает на погружение. На карте вы можете увидеть, какой участок реки был обработан для того, чтобы поднять этот мореный дуб".

Спасение мореного дуба начинается на берегу. Первые минуты на воздухе самые опасные. Поэтому каждое бревно бережно укутывают в герметичную пленку, как в кокон. Это единственный способ защитить его от кислорода, который за считаные часы может уничтожить то, что природа создавала тысячелетиями. Затем - долгая сушка.

Александр Дупанов, директор предприятия по добыче и переработке мореного дуба:

"Тысячи лет он лежал под водой. У него различная плотность: от 350 до 1080 кг/куб. м. Самому старому дубу, который мы добыли, 8110 лет".

"Тысячелетия мореных дубов как исторический паспорт. По ним можно сказать, когда были экстремально холодные зимы, климатические изменения, которые влияли непосредственно на произрастание дубрав. Можно определить уровень грунтовых вод, длительность засухи, паводков. Это как печать через время", - отметил Сергей Дупанов.

Из мореного дуба создают вещи, что живут веками: мебель, скульптуры, иконы, настольные наборы. Каждое изделие уникально, потому что невозможно повторить рисунок, созданный природой за тысячелетия. Мастер не просто работает с деревом, а превращает его в искусство.

Так со дна реки поднимают буквально историю. Уникальность в том, что в мире это штучный ресурс, а в Беларуси - сотни тысяч кубометров только по прогнозам. Технология полного цикла на постсоветском пространстве разработана только в белорусском государстве.