Московский район Минска стал лучшим в сфере ЖКХ

Московский район Минска признан лучшим в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Подведены итоги городского конкурса, в котором принимали участие все 9 районов столицы. Жюри оценивало в первую очередь уют и комфорт территорий.

Визитная карточка района-победителя - это парк Павлова, Студенческая деревня, новая зона отдыха "Сад вершаў". Работники коммунального хозяйства, представители администрации района и сами жители совместно оборудовали и благоустроили комфортные и уютные улочки и дворы. Один из них находится на проспекте Любимова, где для маленьких жителей района создали новый игровой и спортивный комплекс.

Денис Капшай, первый замдиректора - главный инженер ЖКХ № 1 Московского района Минска:

"Оценивалось все: благоустройство, капитальный ремонт, обслуживание жилфонда, подготовка к зиме, социально-экономическое развитие. На заключительном этапе был конкурс дворов. Московский район представил свой, где заменено асфальтовое покрытие, установлено детское оборудование, малые архитектурные формы".

Оценивали работу специалистов ЖКХ не только представители жюри, но и сами жители мегаполиса во время онлайн-голосования. Второе место занял Первомайский район, а замкнул тройку лидеров Фрунзенский.