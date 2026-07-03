На Буйничском поле в честь Дня Независимости прошел театрализованный митинг

В Могилеве День Республики начался с театрализованного митинга на мемориале "Буйничское поле". Его участниками стали ветераны, представители общественных объединений, трудовых коллективов и молодежь.

Минутой молчания почтили память героев Великой Отечественной войны. К подножью каплицы легли живые цветы.

Впервые новой локацией праздника стал Музей Славы Могилевщины. Его экспозиции рассказывают о героическом прошлом жителей региона и трудовом подвиге по восстановлению страны. Здесь пройдут и исторические кинопоказы.