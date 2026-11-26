В Мядельском район сыры с голубой плесенью начали делать еще в 2012 году. Цельномолочная продукция уступила место новинке, которая раньше на белорусском рынке была только импортная, но пользовавшаяся спросом.

Со временем линейку решили увеличить, поэтому весь 2023 год занимались проектом и последующей его реализацией. На производстве движутся к трем главным задачам. Одна из них - увеличить объемы производства на 30 т, значит, до 90 т в месяц.

"Были созданы новые камеры по созреванию, установлено современное климатическое оборудование, что позволило увеличить качество продукта. Номенклатура выпускаемой продукции по сырам с голубой плесенью составляет четыре вида", - поделился информацией директор Нарочанского производственного участка ОАО "Минский молочный завод № 1" Алексей Швед.

Инвестпроект изначально рассчитывали на 20 млн белорусских рублей, но в ходе реализации стоимость уменьшилась на 5 млн. Рачительный подход важен на каждом производстве. Окупаемость проекта изначально планировали на 7 лет, но сегодня речь идет о 5 годах. Появилось здесь и 20 новых рабочих мест. Сыр, молоко - белорусские, закваска и плесень - итальянские. Все это вместе дает хороший продукт. К слову, 80 % сыра идет на экспорт, остальное остается на белорусском столе.

Каждый сыр прокалывают насквозь, чтобы поступал кислород и развивалась плесень. В сутки производят до 4 т. После все отправляют в холодильные камеры, где у каждого сорта своя полка. Через 2-3 недели появляется почти от невидимой до насыщенной по цвету плесень. После боковую часть обрезают и отправляют на фасовку. В рамках инвестпроекта создали новую линию, которая позволяет упаковать с применением углекислого газа товар в индивидуальную упаковку.

Модернизация и обновление производственных мощностей на предприятиях - процесс непрерывный. Технологии в пищевой промышленности не стоят на месте, и белорусские производители не хотят терять своего покупателя, как и объемы выпуска продукции. К тому же современные линии расширяют ассортимент для внутреннего и внешнего рынка.

Почему инвестиции в современное оборудование - гарантия устойчивого развития завтра. Как новое производство меняет трудовую экосистему. Об этом и не только смотрите в проекте "На контроле Президента".

Главное фото: magnific.com