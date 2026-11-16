16 ноября во время сессии Витебского областного совета депутатов нового руководителя региона Павла Муравейко активу представил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.

Витебская область обладает огромным потенциалом в сфере АПК, деревообработки, биотехнологий и туризма, что требует грамотного подхода.

"Военная дисциплина - это не совсем армейский порядок. Президент сделал очень четкий акцент - это технологическая дисциплина, о чем говорили в Орше. Негативные примеры, которые звучали, показывают, что из-за элементарных просчетов конкретных специалистов на местах мы теряем урожай, получаем меньше продукции. А это все выливается в потери экономической эффективности", - отметил Дмитрий Крутой.

Также Дмитрий Крутой сделал акцент на предстоящем в начале 2027 года большом совещании по Витебской области.