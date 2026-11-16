На заседании Витебского областного совета депутатов Крутой представил нового руководителя региона
16 ноября во время сессии Витебского областного совета депутатов нового руководителя региона Павла Муравейко активу представил глава Администрации Президента Дмитрий Крутой.
Витебская область обладает огромным потенциалом в сфере АПК, деревообработки, биотехнологий и туризма, что требует грамотного подхода.
"Военная дисциплина - это не совсем армейский порядок. Президент сделал очень четкий акцент - это технологическая дисциплина, о чем говорили в Орше. Негативные примеры, которые звучали, показывают, что из-за элементарных просчетов конкретных специалистов на местах мы теряем урожай, получаем меньше продукции. А это все выливается в потери экономической эффективности", - отметил Дмитрий Крутой.
Также Дмитрий Крутой сделал акцент на предстоящем в начале 2027 года большом совещании по Витебской области.