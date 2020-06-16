ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

На пляжах Минской области готовят вейкбордистов

Столичные любители трюков с доской на воде открыли сезон. Изучить элементы вейкбординга можно на пляжах водохранилищ Минской области. Принцип катания на водном аттракционе простой - стать на борд, удержать равновесие и начать скользить по волнам, держась за трос. За 15 минут можно освоить основы необычной водной активности.

Научиться стоять на доске можно на Цнянском водохранилище, а также на вейкбазе в Логойском районе. Опытные инструкторы помогут изучить и сложные элементы с использованием трамплинов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все