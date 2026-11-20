Людей, которые обеспечивают продовольственную безопасность страны, чествовали в северном регионе. За преданность профессии и высокие производственные показатели наградами отмечены механизаторы, агрономы, животноводы, водители и инженеры. Шести труженикам села объявлена благодарность главы государства. Еще 11 удостоены медали "За трудовые заслуги". В числе награжденных и представители сельскохозяйственных династий.

Татьяна Капранова, главный агроном Толочинского консервного завода:

"Для меня это как полет души. Каждая награда больше и больше вдохновляет на новые достижения. Хочется работать, работать и работать. Наша задача - вырастить урожай достойный, чтобы хватило работы и цеху по переработке".

"Уборочная 2026 хорошая по намолоту, я думаю, что для всей области, всех комбайнеров, в том числе для меня. Я стал лучшим комбайнером Витебской области. Получил значительные награды. И теперь удостоен такой высокой награды, которая является еще большей мотивацией для дальнейшего труда", - отметил тракторист-машинист агрокомбината "Юбилейный" Максим Сернов.

Наталья Кадетова, оператор машинного доения агрокомплекса имени М. Ф. Сильницкого Витебской бройлерной птицефабрики:

"Я рада, что ценят мой труд. Я уже в сельском хозяйстве 28 лет отработала. Мне нравится моя работа - с животными работать. Они требуют внимания, любят ласку".

В дополнение к торжественной церемонии - культурная программа. Для тружеников села провели экскурсию по "Духовскому круглику". Музей, расположенный в башне XIV века, рассказывает об истории Витебска от древних времен до современности.