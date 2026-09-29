Наталья Кочанова: Всегда хочется вернуться в Минск, здесь по-семейному уютно

Председателю Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталье Кочановой по долгу службы приходится путешествовать по разным странам. Отличается ли Минск от других столиц, ответила Наталья Кочанова в "Актуальном интервью".

"Я часто бываю в зарубежных командировках, обязательно смотрю все, что есть в городах, чтобы, возможно, что-то улучшить у себя, исправить. Но для себя замечаю: всегда хочется вернуться в Минск, домой, здесь как-то спокойно и по-семейному уютно. Здесь чистота и воздух, нет характерной для больших городов суеты. Минск особенный, и не зря он находится в лидерах рейтингов, куда хотят приехать многие жители разных стран", - поделилась председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси.

Гостья интервью призналась, что уединиться от суеты в Минске практически невозможно - для этого не хватает времени. "Как правило, все время чем-то занята, но я очень люблю скверы и парки Минска. 40 % территории города - парковые зоны и скверы, которые с каждым годом прирастают", - обратила внимание она.

Наталья Кочанова

К слову, в Минске стало доброй традицией к Дню Независимости открывать новые локации там, где когда-то было не обустроено и росли кустарники, если вовсе не лес. Сегодня в таких местах появляются зоны для отдыха с тропинками, скамейками и детскими площадками. Таких зон отдыха в белорусской столице насчитывается уже порядка 90.

"Знаете, чем еще подкупает Минск? Здесь сохраняют исторические традиции, здания, восстанавливают по крупицам историю, но при этом строят и развивают новый город. 85 лет назад, когда на белорусскую землю пришла страшная трагедия (речь о начале Великой Отечественной войны. - Прим. news.by), Минск был практически уничтожен. Сегодня столько исторических, знаковых мест появляется в городе после реконструкции, и это замечательно!" - считает Наталья Кочанова.

Главное фото: sb.by