Современная умная школа 4 ноября распахнула двери для более чем 1 тыс. ребят в Осиповичах. Менее чем за год возвели многофункциональный образовательный центр.

Здесь разместился детский сад, школа искусств, спортивные площадки. Есть свой тренажерный зал. А еще большая столовая и компьютерные классы. Школе вручили подарки - сертификаты на приобретение оборудования. Проект обошелся белорусскому государству в 42 млн рублей.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Как подчеркивал Президент Беларуси, образование - фундамент нации. Именно поэтому в Республике Беларусь реализуется целый комплекс мероприятий, направленный на создание новых объектов социальной инфраструктуры. Хотел бы отметить, что только с начала этой пятилетки было построено более 70 детских садов, более 20 средних школ. И сегодня в городе Осиповичи открыл свои двери еще один храм.