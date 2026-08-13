Новогрудок приглашает на фестиваль народных ремесел "Выцінанка-выбіванка"

Новогрудок вновь готовится принимать гостей на фестивале народных ремесел "Выцінанка-выбіванка". На протяжении трех дней небольшой туристический город примет белорусов с разных уголков страны. Главная особенность фестиваля - новогрудская вытинанка - культурный код города. Именно там исторически ее не вырезают, а выбивают на бумаге. Также в афише - ремесленные палатки, интерактивные зоны, выступления заслуженных коллективов страны. Вход свободный.

21 августа состоится рыцарский турнир, историческая реконструкция пройдет на территории Новогрудского замка. Также в первый день форума прозвучит симфонический концерт - бал под открытым небом с участием солистов Большого театра Беларуси, а вечером главная сцена на площади Ленина соберет горожан на концерте "Ажурный бит".

"Хлеб, сыр, квас и хорошее настроение" - традиционный гастрономический фест пройдет 22 августа. В программе - "Суп от шефа", к слову, шеф-повар фестиваля - сам мэр города.

Также на территории замка прозвучит концерт с театральными элементами, зрители увидят и рыцарское шоу.

В центре города на площади Ленина выступит группа "Агата Кристи". Также гости праздника увидят фейерверк.

Финальный день фестиваля - 23 августа. В 11 часов утра на территории замка стартует забег "Навагрудская вандроўка". Финальным аккордом станет семейная программа с участием артистов, музыкантов, акробатов. Веселить будут клоуны, а придавать антураж мероприятию - живые скульптуры.