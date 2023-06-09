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Новополоцк отмечает 65-летие - какие важные и нужные подарки получили жители города
Важные и нужные подарки сегодня получили жители города-юбиляра Новополоцка. В эти дни он отмечает 65-летие. Сегодня там открыли сразу несколько важных социальных объектов. В обновленное здание переехал Центр раннего вмешательства для малышей до трех лет. В распоряжении врачей самые современные методики и оборудование. А в детском социальном приюте социально-педагогического центра Новополоцка, где живут дети, оказавшиеся в сложных жизненных условиях, начала функционировать комната социальной адаптации и восстановления семьи. Все эти объекты созданы трудом людей. Именно человек труда - главная гордость города-юбиляра. Сегодня на центральной площади Новополоцка состоялось открытие Доски почета. Продолжит Ольга Масловская.
Доска почета отныне на главной площади как благодарность города лучшим труженикам и трудовым коллективам. Среди тех, на кого Новополоцк предлагает равняться, 14-я средняя школа, городская больница, строительно-монтажный трест № 16. Коллектив последнего вместе с городом отмечает юбилей. 65 лет назад именно строители первыми высадились на левом берегу Западной Двины для возведения нефтехимического комплекса.
Новополоцк - город, дружественный детям и подросткам
Новополоцк молодой и прогрессивный, динамичный и заботливый. В 2011году он присоединился к инициативе ЮНИСЕФ "Город, дружественный детям и подросткам", а десять лет назад первым в Беларуси получил одноименное почетное звание. И с тех пор подтверждает его конкретными делами. Так, сегодня в обновленное здание переехал Центр раннего вмешательства.
Центр раннего вмешательства переехал в новое здание
Специалисты центра ведут прием детей от рождения до трех лет. Это тот самый возраст, когда у ребенка есть максимальный реабилитационный потенциал, и своевременная помощь значительно увеличивает шансы вырасти здоровым.
Центр оснащен современным оборудованием, а в помощь специалистам эффективные методики.
Комната социальной адаптации открылась в социально-педагогическом центре
Окружить вниманием ребенка, попавшего в трудную жизненную ситуацию, - эту задачу решают в приюте Новополоцкого социально-педагогического центра. Только в прошлом году он принял 65 детей, большинство вернулись в биологические семьи. А те, кто пока в ожидании, осваивают бытовые навыки в комфортных условиях. В приюте открылась комната социальной адаптации и восстановления семьи.
Счастливые семьи - достояние города и приоритет его развития. 65 лет - много это или мало? Но важно другое: за это время здесь выросло не одно поколение настоящих патриотов своей Родины.
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