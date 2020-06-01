Обстоятельства смертельной аварии в Поставском районе выясняет дорожная милиция

Назначена экспертиза, чтобы установить, был ли водитель трезв. ДТП произошло на минувших выходных. Сообщается, что 26-летний парень за рулем "опеля" выехал на встречную полосу, после чего врезался в дерево. В результате столкновения на месте погибли шофер и 38-летний пассажир. Травмы получил 29-летний мужчина, он госпитализирован.