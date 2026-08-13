Одни сносят, другие возрождают: как в Кричевском районе решают проблему пустующих домов

В деревне Поклады Кричевского района с десяток домов смотрят на мир сквозь разбитые окна и двери. Среди новых жильцов разве что парочка аистов на крыше. Причина запустения банальна - неподалеку закрыли старую ферму, и люди, потеряв работу, уехали, а во многие дома уже жизнь и не вернуть.

Наталья Воробьева, заместитель главного бухгалтера ОАО "Новобельское-АГРО":

"Доярки жили, люди, обслуживавшие молочно-варную ферму. В дальнейшем дома будут снесены нашим хозяйством, потому что деревня находится в удаленном расстоянии от города. Пытаемся, конечно, отдать людям дома под дачи. Если будут спрашивать, отдадим помещения за базовые величины".

В районе пустующие дома есть, хоть молодые специалисты и приходят, но в сельской местности жить охотно не хотят, выбирают жилье поближе к городу.

Свыше 50 домов включены в Реестр пустующих только в Кричевском районе. Дополнительные рейды специалистов Госконтроля Беларуси выявили еще 17 неучтенных прежде.

Но примеров, когда и деревню удалось спасти, и специалистов привлечь на село, решив квартирный вопрос, тоже не мало. Было бы желание, сказала главный зоотехник ОАО "Новобельское-АГРО" Елена Герасименко, сейчас жительница деревни Калинино. Хозяйка пригласила в дом, где обосновалась со своей семьей и, кажется, об этом не жалеет.

"Снимала квартиру, но я люблю природу, животных. Хозяйство отремонтировало дом, сделало косметический ремонт. Восстановили разрушенное. Мне нравится. В дальнейшем планируем построить баню и развести небольшой огородик", - поделилась Елена.

Елена Герасименко

Председатель Кричевского межрайонного Комитета госконтроля Сергей Власенко отметил, что наниматель, имея ликвидные дома, при незначительных вложениях вполне может гарантировать достойный образ жизни на селе. Один из стимулов привлечения трудовых ресурсов в сельскую местность - подведение газа в населенные пункты и дома с хорошей планировкой.

Снести, нельзя оставить, когда дома-призраки портят облик белорусской деревни. Как найти пустующему жилью на селе новых хозяев. Как сельхозорганизации готовы помогать своим работникам справить новоселье. Об этом и не только - в новой серии проекта "На контроле Президента".

Главное фото: pexels.com